Искът за $400 млн. на Джъстин Балдони е официално отхвърлен

Съдебната битка между Джъстин Балдони и Блейк Лайвли официално приключи — поне от страната на актьора.

Искът за 400 милиона долара, който Балдони бе завел срещу своята бивша екранна партньорка, беше окончателно прекратен от съдията, след като той не спази крайния срок за продължаване на производството.

Двамата актьори, които си партнираха във филма “Никога повече” ("It Ends with Us") от 2024 г., са в тежък правен конфликт от декември миналата година, когато Лайвли заведе дело срещу Балдони с обвинения в сексуален тормоз и целенасочена кампания, които да очернят репутацията ѝ.

В отговор Балдони предяви свой иск срещу нея, както и срещу съпруга ѝ Райън Рейнолдс, техния пиар представител и изданието The New York Times, обвинявайки ги в гражданско изнудване, клевета и посегателство върху личното му пространство.

Делото на Балдони беше отхвърлено още през юни, но съдът му даде възможност да внесе изменена жалба. Съдия Луис Лаймън обаче постанови, че актьорът не е направил това в определения срок. На 17 октомври съдът се свърза с всички страни, за да ги предупреди, че ще издаде окончателно решение по казуса.

Единствено Лайвли отговори, като поиска делото да бъде приключено, но настоя нейната молба за покриване на съдебните разноски да остане активна — искане, което съдията уважи. Така искът на Балдони беше окончателно прекратен, докато първоначалното дело на Лайвли срещу него продължава.

След решението през юни адвокатите на актрисата го определиха като „пълна победа и пълно оправдание“. Тогава защитата на Балдони отговори, че „предсказуемото обявяване на победа е невярно“ и че „с фактите на тяхна страна ще продължат напред“. Според тях съдът е дал право да бъдат поправени четири от общо седемте му претенции срещу Лайвли, но актьорът така и не внесе новата версия на иска, пише ВВС.

Съдията обясни в решението си, че претенциите на Балдони се основават на две твърдения: че Лайвли и компанията ѝ са „откраднали филма“ от него и неговата продуцентска компания Wayfarer, като го заплашили, че няма да го промотират, и че тя и други са разпространявали невярна версия, според която той я е подложил на сексуален тормоз и е организирал кампания срещу нея.

В мотивите си съдията отбеляза, че Балдони и Wayfarer „не са доказали, че заплахите на Лайвли са представлявали неправомерно изнудване, а не просто твърдо договаряне или промяна на условията на работа“. Съдът също така заключи, че няма доказателства за клевета, тъй като Лайвли не е направила други публични изявления освен тези, съдържащи се в съдебните документи, които са защитени от съдебен имунитет.

Искът срещу The New York Times за 250 милиона долара също беше отхвърлен. Съдията постанови, че изданието не е действало „с действителна злоба“ при публикуването на материала си.

„Фактите показват, че Times е прегледал наличните доказателства и е отразил, макар и драматизирано, това, което е считал за вярно. Няма индикации, че медията е имала мотив да заеме страната на Лайвли“, пише в решението.

Балдони, който режисира и участва в “Никога повече”, базиран на романа на Колийн Хувър, засега не е коментирал съдебното развитие.