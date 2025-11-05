IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 95

Откриха в сервиз във Враца издирван в Чехия камион и шасита на коли

Мъжът, стопанисващ сервиза, е задържан за срок до 24 часа

05.11.2025 | 14:00 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шасита на автомобили със заличени номера, купета за такива автомобили и товарен автомобил, издирван в държава от Европейския съюз, са открити от служители на полицията в сервиз във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Полицейската проверка в сервиза, стопанисван от 44-годишен мъж от Враца, е извършена в хода на Специализирана полицейска операция. Установени са два броя шасита за високопроходими автомобили "Нисан Навара" и "Мерцедес Х - клас" и двете със заличени идентификационни номера на рами, както и две купета за такива автомобили.

В сервиза е намерен и товарен автомобил "Ивеко Дейли" с поставени български регистрационни табели, издадени за друго моторно превозно средство. От извършената справка е установено, че моторното превозно средство е обявено за издирване като предмет на престъпление от Република Чехия.

Сигналът е разпространен в шенгенската информационна система и в Интерпол.

Автомобилите са предадени доброволно с протокол за доброволно предаване. Мъжът, стопанисващ сервиза, е задържан за срок до 24 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

спецоперация ОДМВР-Враца откраднат товарен автомобил
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem