Николай Пеев: Матура по математика би била рискова

Утре стартира новата учебна година

14.09.2025 | 14:30 ч. Обновена: 14.09.2025 | 14:35 ч. 0

Утре стартира новата учебна година. Тази година децата са изправени пред нови идеи на МОН, телефоните ще бъдат забранени, ще имат по-различно външно оценяване.

"Като преподавател по математика и физика гледам положително на предложението да се преподава повече математика. Виждам от първо лице колко са важни и как се набляга повече и повече на тези знания, дори международно. Те започват да имат все повече и повече приложения, пример за това е изкуственият интелект. Това за българските ученици е шоково, защото промяната идва бързо и по-трудно ще могат да се адаптират към нея", каза основателят на образователната платформа Николай Пеев в неделното студио на "България сутрин".

По думите му училища, които са с разширено изучаване на чужди езици, са против.

"Матура по математика ми се струва, че би било рисково, защото всеки има различен стил на възприемане на информацията, всеки има различни интереси. Мен математиката започна да ме интересува много късно - когато бях 12 клас. Трябва да има инициативи, които помагат това да бъде превъзмогнато, трябва да има допълнителна помощ за тези ученици. Ако няма допълнителна помощ в училище или курсове, ще се наложат частни уроци", допълни Пеев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гледайте целия разговор във видеото.

