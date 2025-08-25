В 400 училища се провежда матура по профилиращ предмет

В 400 училища от 8,30 ч. ще се проведе матура по профилиращ предмет или по професия. Очаква се да се явят над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, както и биология и здравно образование.

Държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебна бележка за допускане до изпита.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември