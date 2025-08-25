IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В 400 училища се провежда матура по профилиращ предмет

Най-предпочитани за изпитната сесия са английски език, география и икономика

25.08.2025 | 08:10 ч. Обновена: 25.08.2025 | 08:34 ч. 2
Снимка БГНЕС

В 400 училища от 8,30 ч. ще се проведе матура по профилиращ предмет или по професия. Очаква се да се явят над 3 500 младежи.

Най-предпочитани предмети за изпитната сесия са английски език, география и икономика, както и биология и здравно образование.

Държавни зрелостни изпити по профилиращ предмет се провеждат едновременно по 22 учебни предмета, включително различните нива на чуждите езици.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебна бележка за допускане до изпита.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември

