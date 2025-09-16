IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автомобил се заби в кафе-закусвалня в Асеновград

Колата помете маси и столове, няма пострадали

16.09.2025 | 10:51 ч. Обновена: 16.09.2025 | 11:03 ч. 2
Кадър: Нова телевизия

Кадър: Нова телевизия

Само седмица, след като кола се вряза в жилищен блок на централен булевард в Асеновград и буквално отнесе входната врата на жилищната сграда, стана нов зрелищен екшън. Лек автомобил връхлетя в кафе-закусвалня и се заби в масите и столовете за клиенти. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети.

Инцидентът е станал в следобедните часове в неделя. По информация на NOVA лек автомобил, идващ от квартал "Горни Воден" към Асеновград, е загубил контрол, качил се е на тротоара, преминал е през каменната ограда и се е забил в пейките и масите на закусвалнята. 

Собственикът на търговския обект обясни, че по време на инцидента не е имало хора в кафе-закусвалнята. Той подчерта, че в неделя е бил почивният ден на персонала и не е имало и клиенти. Той подчерта, че подобно нещо се случва за първи път и за него най-важното е, че няма жертви и пострадали хора. По думите му щетите са поправими, но не уточни дали обектът има застраховка и кой ще поеме разходите по възстановяването им.

Тагове:

кола кафе-закусвалня Асеновград
