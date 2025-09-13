Премиерът Желязков отсече: Не сме правителство еднодневка

“Изключително горд съм, че партията показва своето единство - на лидерство, на правителство, на местна власт, на партията, на идеи”, заяви премиерът Росен Желязков. Министър-председателят присъства на регионалната академия в Кюстендил, организирана от младежката организация на ГЕРБ.

Желязков коментира и наболялата тема с водната криза в Плевен. Той е на мнение, че проблемите с водоснабдяването са били оставена настрана с години.

"Строителството на язовира е започнал 1978 година, аз съм бил на 10 години, минават години и десетилетия и когато правителството започне да предлагат решения - го заливат в парламента с това, че сме крадци и мафиоти. Не, ние предлагаме решения. Никой не иска да му е разкопан града. Например за Русе са необходими 300л/сек. вода, защото е направил своя воден цикъл, а на Плевен 800 л/сек. и не са достатъчни. Какви са решенията - всеки ден се показват, показва се и какво се прави, но те не са популярни.", обясни Желязков.

По думите на министър-председателят проблемите са много сериозни и са отвъд хоризонта на това, на следващото или дори на по-следващото правителство.

“Това е разговорът за социалната солидарност. Търсят се решения на парче, проблемите се отлагат. Ние води тези разговори, защото не сме правителство еднодневка, както някой иска да ни спретне. Ние сме заедно, знаем как да решаваме проблемите помежду си и имаме политическа класа”, отсече Желязков и благодари в аванс на ПП.

Премиерът е на мнение, че този вот ще е дебат. "Ние ще се подготвим и се надявам обществото да подкрепи правителството, защото трябват да се решават проблемите в страната", добави Желязков.

По повод предстоящия пети пореден вот на недоверие, внесен от ПП-ДН, Желязков заяви, че той представлява "алманах на всички проблеми в съдебната система". По думите му, стои въпросът ще бъде ли допуснато разглеждането му в противоречие с Конституцията, тъй като съдържа вече обсъдени теми на вотове.

"Аз разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета на предстоящия вот, защото това е единствената гаранция да се решават проблемите, които са наследени, във взаимодействие между централната и местните власти", каза премиерът.