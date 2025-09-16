IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков: Нямаме оправдания, пари има и те трябва да се управляват честно

Имаме лошо условие и лоша експлоатация, добави министър-председателят

16.09.2025 | 14:53 ч.
Премиерът Желязков свика първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България.

"Имаме лошо управление и лоша експлоатация. Ние нямаме оправдания за това, че няма пари, пари има и те трябва да се управляват честно, по надзора на обществото. Днешното първо заседание на Националния борд по водите има за цел ясно да адресира проблемите с водоснабдяването, които през последните години не само не се решават, но се и задълбочават", каза в началото на заседанието премиерът.

Желязков подчерта няколко причини за безводието у нас - климатичните фактори, намаляването и неравномерните валежи и не на последно място засушаването.

“Свидетели сме на начина, по който си отмъщава природата – с различни стихии, включително пожарите от това лято”, подчерта Желязков и изтъкна проблеми на следващо ниво - лошото планиране и управление на водните ресурси, лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините. “И не на последно място лошата експлоатация”, посочи премиерът.

“Настоящият борд като координационен механизъм, който следва да се отчита ясно пред Народното събрание следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, планирането на целенасочени инвестиции във ВиК мрежата и в разработването на нови водоизточници и при управлението на речните корита, защото проблемите, които са свързани с естествения отток напролет, се превръщат в проблеми, които могат да доведат и до наводнения, поясни Желязков.

Премиерът подчерта, че членовете на Националния борд по водите, изпълнителната власт и местната власт, във взаимодействие с неправителствения сектор, трябва отговорно да намерят и реализират съответните решения. По думите му затова част от борда е и Българската банка за развитие, която има за цел целенасочени инвестиции.

Росен Желязков МС премиер водна криза ББР
