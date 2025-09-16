Йорданова: Борисов призна, че повечето решения в НС минават с Пеевски

“Множеството протести за липса на справедливост и липса на питейна вода е доказателство за слабостта на това управление”, заяви в интервю за БНР депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова. Те припомни, че формирането на ново правителство преминава през избори.

“Трудно може да се види в 51-вото НС алтернативно мнозинство. Хората показват гнева си и това е важно, за да се поддържа демокрацията в България жива, защото е застрашена. Всяка гражданска енергия и съпротива е важна, за да бъде остен и да е защитна преградна стена от настъпващия авторитаризъм. Всеки протест на всяко място, всеки гневен глас е важен България да бъде по-справедлива, по-подредена държава", допълни Йорданова в предаването “12+3”.

Бившият правосъден министър коментира и внесеният вот на недоверие срещу управлението на Росен Желязков и заяви, че очаква подкрепа от БСП и ИТН. Според Йорданова вотът на недоверие е за "завладяната държава" и има за цел да освети всички механизми, "посредством, които една групичка, нелегитимно държат и управляват държавната власт в България в ущърб на хората".

"Вотът е, за да покаже алтернатива, че страната може да е подредена. Не мога да приема, че вотът е обречен", категорична е Йорданова и призна, че "анализатори не виждат в НС енергията, за да се промени настоящата управленска конфигурация".

А защо ПП-ДБ разчитат на подкрепа за вота на БСП и ИТН? "Ние всъщност при вота разчитаме, както на ИТН, така и на БСП. В хода на преговорите за формиране на управление в 51 НС, в който ДБ участва и двете парламентарни групи – БСП и ИТН, казваха, че искат Пеевски да бъде отстранен, да не бъде допуснат, "усетят ли Пеевски ще се махнат от управлението" и затова привлякоха АПС, като гарант, че Пеевски няма има нито едно копче във властта", обясни Йорданова.

Тя отново повтори, че стабилността на управлението се крепи на колаборацията на Борисов и Пеевски, "Борисов призна, че повечето решения в НС повече минават с Пеевски”.

Депутатът от ПП-ДБ е на мнение, че лидерът на ДПС-НН активно участва в управлението. “Правителството и мнозинството изпълняват законодателната програма на Пеевски – под строй управляващите гласуваха ресурса в бюджета за магазини за хората. В тази съвкупност правителството играе ролята на пиар агенция на Пеевски, което се плаща с нашите пари”, каза още Йорданова.