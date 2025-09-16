Пеевски: Правителството може да разчита на ДПС-Ново начало

"Разрушителното поведение на опозицията в българския парламент, на все още президента и неговата клика, както и охранените соросоидни фигуранти, неолиберални активисти и обикновени тарикати ескалира в последните дни до нива, които налагат един много ясен и категоричен отговор от подкрепящото редовно избраното българско правителство мнозинство в парламента. С цялата отговорност за това, че стабилността и сигурността на държавата в изпълненото с напрежение съвремие, силата и мощта на държавниците се мери не с организираните протести и пропагандни кампании, а с умението им да защитават и отстояват институциите, които гарантират нормалността и спокойствието на хората".

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в позиция, разпратена от пресцентъра на партията. В нея той обещава да не допуска подмяната на вота на избирателите и замяната на дневния ред на хората.

"И няма да оставя фалшиви спасители за пореден път да ги излъжат - ще продължа да ги разобличавам, защото хората трябва да знаят истината! Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!

Екзалтирани и превъзбудени похитители на общественото мнение, морал и ценности по даден знак, синхронизирано манифестират в националните медии, удобно предоставили ефира си за разгръщането на пошла пропаганда. Пропаганда, която се опитва да тласка държавата към беззаконие и анархия“, се чете в позицията на лидера на ДПС-Ново начало.

По думите му акцентите и гледната точка са „диктувани от лица със съмнителен морал, доверие, заключено в шепа сподвижници и нулева отговорност, които раздават присъди от екрана и социалните медии“.

Според него "доверието към тях се топи като ланския сняг".

В заключение лидерът на ДПС-Ново начало посочва партията му като "гарант" и че правителството и институциите могат и трябва да разчитат на тяхната подкрепа.