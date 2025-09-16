Гледка около столично училище: Занемарен път, сметище, липса на осветление

Снимка: helpbook 1 / 8 / 8

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал за покъртителната гледка около столично училище в район „Младост“.

Ето и целия сигнал, изпратен от наш потребител:

„Бих желала да сигнализирам за шокираща липса на инфраструктура - осветен път и тротоари, както и за незаконни сметища около СУ "ГЕН.ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ" и находящите се около него спортни площадки за футбол, джудо и баскетболна база на ЦСКА.

До задния вход на училището, където се намират общежитията на децата, се стига по път без осветление и без тротоари. По този път има завой с недобра видимост. По него минават автомобили и това носи голям риск от произшествие с децата, които също се движат пеш по него. Има и друг пешеходен път със стълби, който също е неосветен.

От другата страна - откъм баскетболната база на ЦСКА, има трети път, по който се движат и деца пеш, и автомобили. Отново няма осветление и тротоари! Тези три подстъпа към училището и спортните площадки са обградени с гъста растителност, в която има незаконни сметища и бездомни кучета. Тази обстановка е извънредно опасна за децата, особено при здрачаване, поради риск от това да бъдат блъснати от автомобил, ухапани от бездомно куче или нападнати от недоброжелател.

Прикачвам снимки и карта, на която училището и основните спортни площадки са маркирани в жълто, а трите опасни подстъпа към тях - в червено. Като загрижени родители очакваме да се предприемат спешни мерки - да се изградят тротоари, осветление, да се поддържат зелените площи, да се премахнат незаконните сметища и да се постави видеонаблюдение като превенция срещу евентуални инциденти. Надявам се на бърз отговор!“

Целия сигнал и снимките към него може да прочетете тук.

