Каракачанов: Путин се избъзика с Европа с дрончета "Млад техник"

Бившият военен министър Красимир Каракачанов коментира реакциите след навлезлите в полското въздушно пространство руски дронове. Той определи случващото с като играс огъня.

"И двете страни си играят с огъня. От изказванията на Урсула, френския президент, германския канцлер - мирише само на война, от другата страна - умишлени действия от руската страна, за да покажат на европейците колко са смешни в отбраната си. От 19 дрона, някои от които може да са "Млад техник", 4 са свалени с ракети. Няколко хиляди долара ги сваляш с ракета за няколко милиона. Руснаците се бъзикат с желанието на някои страни да пращат войници в Украйна. Дронове играчки ги сваляш с ракети за 3 милиона долара", каза Каракачанов пред Bulgaria ON AIR .

Според него голяма част от спряганата европейска отбрана за 800 млрд. евро ще бъде "налята" в близки на управляващия елит в Европа оръжейни компании, американски фирми, а голяма част от въоръжението ще отиде в Украйна.

"Европа си опразни складовете с готовото въоръжение и го даде на Украйна, сега няма с какво да свали тези дрончета, с които ги бъзика Путин", каза още Каракачанов.

По думите му руснаците показват на европейците колко не са готови.

Къде е България във военния пъзел?

"Нашите политици са готови да ръкопляскат. Дълбоко се съмнявам, че сме готови да свалим дронове, иска се техника и персонал, който да бъде обучен. Купуваме за 2,5 млрд. стари американски бракми, договори имаме за 2 млрд. за ракети, които стрелят на 30-40 км, наливаме пари в чужди компании", даде пример бившият военен министър.

"Така както 90% от българския народ не иска да се замесвани в конфликт, ще бъдем вкарани от задния вход. Глупаво е българският народ да участва в такива войни", каза още Красимир Каракачанов.

