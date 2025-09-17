IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дакота Джонсън изуми по прозрачна рокля

Пак събра погледите

17.09.2025 | 00:35 ч. Обновена: 17.09.2025 | 00:50 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Дакота Джонсън за пореден път предизвика фурор с визията си. Актрисата, която скоро ще навърши 36 г., посети благотворително събитие в края на миналата седмица.

На официалната вечер в Ню Йорк звездата се появи по изкушаващ тоалет. От снимки виждаме, че Дакота е заложила на прозрачна дантелена рокля в черно. Тя е тип поло, с дълъг ръкав и дълга до земята. Актрисата е с вързана на кок коса. Забелязва се, че Джонсън е по черен сутиен и черни бикини, които са доста изрязани - тип прашка.

Звездата събра много комплименти за провокативната си визия.

