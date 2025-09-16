Мъж почина в болница във Велико Търново, чакал пет часа хирург

Мъж е починал, след като е чакал повече от пет часа дежурния хирург да дойде за животоспасяваща операция във Велико Търново. Това твърдят неговите близки, а прокуратурата и Медицински надзор ще проверят всичко около смъртта на пациента.

На 24 август 42-годишния Анатоли Киров получава криза със силни болки в корема и заедно с жена си отиват веднага в Спешна помощ.

"Около 9:30 бяхме вече там, там реагираха добре – рентген, скенер му направиха, изследвания, видяха, че положението е сериозно и спешно и ни казаха да се качим в хирургия", разказа съпругата Валентина Костадинова пред bTV.

Повече от четири часа Валентина и съпругът ѝ чакат пристигането на дежурен хирург.

"Сестрата ми каза, че той отказва да дойде и даже ми каза да си тръгвам оттам! Явно болката беше много силна, и в един момент посиня – от кръста надолу беше лилав и той изпадна в безсъзнание. Екип успя да се събере около два и половина и тогава някъде влезе в операция."

След петчасова операция съобщават на Валентина, че съпругът й е починал.

"Първо, не е дошъл навреме, викали са го, търсили са го от доста време, но просто в крайна сметка идва след четири до пет часа", казва Николай Ненов, близък на починалия.

"Имаше аромат силен на парфюм, което според мен иска да прикрие нещо друго", коментира Валентина Костадинова.

Хирургът д-р Димитър Пашов отказа да застане пред камера с мотива, че по случая тече разследване. В телефонен разговор обясни, че не е имало закъснение.

От болницата във Велико Търново са назначили вътрешна проверка, която трябва да установи хронологията на събитията и действията на дежурните екипи.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" също проверява случая.