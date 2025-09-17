Никой не иска властта, българите са апатични - бяха в Гърция и това лято

Политиците ни са с голямо его, а гражданите - апатични. Дебатите по поредния вот на недоверие към кабинета “Желязков” вече започнаха, но въобще ще има ли промяна?

"От този вот няма да има ползва. 80 страници в момента са като нарицателно: "Положихме много труд, въртим колелото като хамстера". От екипа на Румен Радев са забелязали, че там липсват много упреци. Не мисля, че депутатите са ги чели. Наблюдаваме политици с много его и изпълнени с апатия граждани", коментира PR експертът Пепи Димитрова.

В предаването "България сутрин" тя заяви, че заблудата на опозицията е, че нейната работа е само да говори. Дори в опозиция може да свърши много работа, смята Димитрова.

"Няма как да видим нещо различно, защото това е схемата на вотовете на недоверие навсякъде. Математически няма как да се случи промяна. Има опасност от влизане в състояние на изтъркване на вота на недоверие. Може да се превърне в пореден начин за празнословие", каза на свой ред социалният психолог доц. Николай Димитров.

По думите му ние нямаме правителство в сянка, както е например във Великобритания. Имаме едни хора, които мрънкат.

Пред Bulgaria ON AIR Димитрова отбеляза, че най-големият страх на българина е неговото обедняване. "Януари и февруари ще видим хората имат ли вода, колко плащат за нея, могат ли да си платят сметките, какво се случва с инфлацията, как живеят... Апатията на гражданите се дължи на това, че и през тази година успяха да ходят на море в Гърция", подчерта тя.

Доц. Димитров добави, че ще има хора, които ще изпитат на гърба си спекулата, повишаването на цените и завишените сметки за ток, вода. “Големи градове в България изпитват недостиг на питейна вода и никой не може да даде решение”, добави психологът.

Ще има ли граждански заряд за сваляне на властта?

"В България нямаме достатъчно критична маса на средна политическа класа, която да мотивира раята да обърне статуквото. Никой не тъгува за раята", категоричен е доц. Димитров. Той добави, че властта се страхува да не се самосвали, ако започне да работи. "Взаимно внимават, за да може да устискат още известно време. В момента, в който правителството заработи истински, то ще се самосвали", посочи социалният психолог.

PR експертът смята, че средната класа в момента е най-големият стопер на истинска промяна. Докато не настъпи истински глад, няма да видим истинската промяна.

Димитрова каза още, че от много години живеем в ситуация, в която властта няма сигурност, че ще управлява няколко години и няма потребност да поеме отговорност и да взима решения. "Управляващите не упражняват властта. Никакъв интерес от нито една партия да погледне дългосрочно на проблемите. Властта играе игра, за да задържи максимално дълго управлението", заяви PR експертът.

В същото време, според Димитрова, опозицията дори не опитва да мотивира някои от малките партии да напуснат, за да свали властта.

"Никой в момента не иска властта. Не искат да свалят правителството. Статуквото изглежда удобно за политическите партии, защото те не знаят какво да направят. Рутината ги направи нефункционални", обясни Димитрова.

