Ивелин Михайлов: Има хора от ГЕРБ, които се чувстват застрашени от Пеевски

Лидерът на “Величие” Ивелин Михайлов каза, че според него има много хора, които са в позиция на чудене дали да подкрепят вота на недоверие или не.

По думите на депутата има много хора, дори от ГЕРБ, които се чувствали застрашени от Делян Пеевски и се притесняват дали няма да имат съдбата на Ахмед Доган и АПС.

Михайлов добави нова тотална липса на институции в България. По думите му схемата е станала ясна по край вотът на недоверие.

Лидерът на “Величие” разкри, че има видео как министърът на правосъдието Георги Георгиев в предното народно събрание е заплашвал "Величие" и заявява, че трябва да се впрегне целият държавен апарат, за да се смачка политическата организация.

Михайлов съобщи, че ще бъде пуснат сигнал до Европейската комисия за защита правата на човека.