Делян Пеевски: Пачки, пудели, мракобесия!? Край!

Той се закани, че правителството ще изпълни мандата си

17.09.2025 | 11:17 ч. Обновена: 17.09.2025 | 11:37 ч. 21
БГНЕС

Според Делян Пеевски предстоящото гласуване на вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, е безсмислено.

“Загуба на време. Тези хора нямат посока”, на мнение е Пеевски.

"Казах им го, безсмислено упражнение. Колко време остава до края на мандата? 3 години и 3-4 месеца? Толкова ще бъде мандатът", категоричен е лидерът на ДПС-НН. Той призова упражненията на гърба на хората да престанат. 

"Да чухте някой реален проблем да са решили?", попита Пеевски и добави: "Плюс това за темите, за които е вотът на недоверие. Точно хората с техния баща, които грабиха държавата близо 5 години, срам няма да го правят. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесия, влачения на политически лидери и те ще говорят за това. Край! Аз съм гарант за това", заяви Пеевски.

