Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче за вота на недоверие

“ПП-ДБ са инициатори на този вот на недоверие, а как ще покрием 3% дефицит, някой дава ли си сметка? Безотговорност. Ще видим утре как е на гласуването”, каза в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му ПП-ДБ са се качили на руското влакче срещу еврото и “колкото и брифинги да дадат - изводът е един и същ”.

“Ако не се намери мнозинство за вота, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-10-11-12% дефицит. Какво да кажа за консервативните уж, десните уж, партии, които вкарват вот”, добави още Борисов и добави: “А иначе - всички опити да не се случи тази инвестиция от "Райнметал", включително и от партийния лидер Румен Радев, са налице. Да подплаши инвеститорите - явно това е целта."

"Радев може би ни прави поредният подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн. Най-големият инвеститор в Турция сме българите", каза още Борисов.

"Моята позиция е че КПК в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена за Бойко Рашков по време на "сглобката" с цел да се овладеят всички репресивно органи на държавата", каза Борисов и добави, че се е наслушал на разговори за съдебната реформа.

“Всеки ден в моя кабинет се водиха тези разговори. Цялата реформа беше направена от ПП-ДБ и аз ги подкрепях", коментира лидерът на ГЕРБ.