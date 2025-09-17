Инициативата “Избирам България” връща сънародниците ни от чужбина

Министерски съвет прие решение, с което започва работа по връщане на сънародниците ни от чужбина. “Наблягаме на българските общности в определени държави, за да успеем да ги привлечем да се върнат в нашата страна”, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Инициативата ще се казва “Избирам България”.

“Искаме по този начин реално да помогнем за разрешаване на демографската криза в страната ни, която респективно оказва своето влияние върху икономиката на държавата. Всички виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори”, коментира Гуцанов.

Министърът добави, че от утре Агенцията по заетостта започва да приема заявления от хора, които искат да се включат. Документите ще бъдат подавани по електронен път.

“Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне година от последните 18 месеца или българи, завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Преди още да сме стартирали се вижда, че интересът е огромен. Има заявления и питания на хора, които искат да участват в инициативата”, допълни Гуцанов.

Социалният министър добави, че програмата е насочена към тези, които търсят развитие и за себе си, и за нашата държава. “За да се включат хората, трябва да започнат работа. Средства няма да получат само защото се връщат в България”, обясни Гуцанов.

“Ако нямат собствено жилище, могат да получават малко над 400 лева помощ за квартира, но когато са започнали работа”, допълни Гуцанов и добави, че се предлага и обучени на български език за членовете на семейства, в които има чужди граждани.

“Идеята и стимулът е хората да се върнат в България, да имат работни места, да дадат своя принос за икономиката на страната ни и едва тогава да се получат тези стимули за преместване на покъщнината и изброените проценти”, каза министърът и добави, че това е само една част от програмата.

“Това, което предстои, е да се направи подобна програма за преместване на български граждани от по-големите населени места към по-малките с подобни стимули, защото обезлюдяването е огромен проблем за страната ни през последните близо 30 години. Това е първият кабинет, който предприема реални стъпки към връщане на наши граждани обратно в пределите на България”, допълни още Гуцанов.