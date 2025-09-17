Ник Кенън казва, че 12-те му деца са резултат от... травма

Ник Кенън говори открито за нетрадиционното си бащинство и за пътя, който го доведе до това да е татко на 12 деца.

В ефира на сутрешното радио шоу "The Breakfast Club" водещият на "The Masked Singer", който е на 44 години, сподели, че начинът, по който е станал баща, е пряко свързан с личните му травми.

„Не беше като да се държа лошо или да правя нещо с зли помисли. По-скоро бях безразсъден, лекомислен в процеса, защото можех – имах парите, имах достъп до всичко и всеки, както аз реша. После, разбира се, животът се случва. Не беше план: "О, ще имам 12 деца." Беше повече като: "Живея си живота, забавлявам се и каквото стане – ще се справя", призна Кенън.

Той добави: „На прага на 45 години вече мога да се обърна назад и да си кажа – ако бях помислил повече, ако бях направил вътрешната работа, нещата щяха да изглеждат различно в някои ситуации.“

Когато водещият Чарламагн та Год го попита дали тази „вътрешна работа“ щеше да доведе до това да няма 12 деца, звездата от „Drumline“ отговори: „Не знам… винаги съм казвал, че всяко мое дете е заченато с любов и е плод на силни връзки.“

„Ако бях започнал да лекувам себе си след развода, вероятно щях да подхождам по-бавно в много други ситуации. Вместо това аз си мислех, че решението е да започвам нови неща тук и там. Но по този начин оставяш травма след всяка стъпка, вместо да я излекуваш от корена“, призна той.

Кенън е баща на близнаците Марокан и Монро от бившата си съпруга Марая Кери, на синовете Голдън Сейджън и Райз Месая и дъщеря Пауърфул Куийн от Британи Бел, на близнаците Зайън Миксолидиан и Зилиън Еър, както и на дъщеря Бютифул Зепелин от Аби де ла Роса, на сина Леджъндъри Лав от Бри Тиеси и на дъщеря Оникс Айс Коул от Ланиша Коул. Със Алиса Скот има две деца – син Зен, който умира на петмесечна възраст през декември 2021 г. след диагноза мозъчен тумор, и дъщеря Хейло Мари.

По отношение на евентуално разширяване на семейството, Кенън каза пред People през март, че натиска „пауза“.

„Не съм против да имам още деца, но засега оставам с 12. В момента ми е забавно, а и банкова сметка има граници. Кой знае след три или пет години? Не изключвам нищо“, шегува се той.

Той призна, че имало момент, в който си казал: „Не, приключих.“ Но после се запитал: „Кой съм аз, за да заявя такова нещо?“ „Никога не съм си представял, че ще имам 12 деца. Просто обичам децата, обичам живота си и ако всичко продължи да върви в тази посока – защо не?“, категоричен е той.

В друго интервю през юли, този път за Extra, Кенън разказа, че бащинството – особено на пет дъщери – е променило коренно начина, по който гледа на срещите и връзките.

„Когато имаш пет дъщери, си казваш: "Добре, поне искам да бъда честен и открит." Не мога да продължавам да живея по същия начин като преди и едновременно с това да се опитвам да поправя грешките си. Надявам се дъщерите ми да се поучат от тях и да не излизат с мъже като баща си“, сподели той, цитиран от People.