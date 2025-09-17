Ген. Миланов: Липсата на диалог между НС и президента винаги води до конфликти

ГЕРБ, БСП, ИТН предлагат шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО да не се назначават от президента.

"От управленска гледна точка мисля, че не е добре. Голяма част от структурата на системата за защита на националната сигурност се реализира под емоции и отделни конюнктурни събития. Не е правилно от гледна точка на минимизиране на политическото влияние върху службите", коментира бившият шеф на НСО ген. Румен Миланов в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че ако решенията се взимат от парламента, политическа сила, която в момента е управляваща, ще си назначава своите хора, няма да има контрапункт.

"Системата за защита на националната сигурност не би трябвало да се решава в дебати, а в системен подход, политическа воля за дълготрайно развитие и подобряване. Създаване на буря в чаша вода, от която няма полза", каза ген. Миланов.

По думите му аргументите за изземване функциите на президента са повече политически аспект, отколкото експертен подход.

В ефира на Bulgaria ON AIR бившият шеф на НСБОП призова за обединение на политическия елит за дълготрайна системна работа в сектор "Сигурност" и разумно финансиране, тъй като това е гръбнакът на реформата.

"Трябва да се обърне пирамидата с основата - службите за сигурност да бъдат в служба на обществото. Тези, които извършват престъпление - да си носят отговорността", каза още ген. Миланов.

Гостът е категоричен, че комисия "Атикорупция" не трябва да бъде закривана, но има нужда от промяна.

"Да свържеш дейността на тази комисия с финансови средства по ПВУ е доста парадоксална идея, някой имал идея, но не е Брюксел. Важно е да се разбере кой къде работи, за да няма дублиране, не да няма контрол, а дублиране", подчерта ген. Миланов.

Той коментира, че е световна практика за преместване на ръководни кадри от една дирекция в друга. Във връзка с отказа на президента Радев да подпише указа за назначаването на Деньо Денев за шеф на службата, ген. Румен Миланов каза, че липсата на диалог между НС и президент винаги води до подобни конфликти.

"Президентът заявява, че няма да подпише указа. От друга страна развитието на Денев от кадрова гледна точка има своята логика - той е заместник на службата, минал е през кариерата, логично е да стане председател", заяви гостът.