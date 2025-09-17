БСП-ОЛ: Това правителство го очаква дългосрочна работа

“Това правителство ще го бъде и оттук нататък го очаква много по-дългосрочна работа с воденето на структурни реформи, които са необходими на българските граждани и държава”, заяви зам.-председателят на парламента и председател на ПГ на “БСП – Обединена левица“ Драгомир Стойнев. Депутатът също взе думата по време на дебатите по вота на недоверие срещу кабинета “Желязков”.

Стойнев е на мнение, че правителството до момента е решавало проблеми и е гасяло пожари, но е започнало да работи и резултатите са започнали да бъдат видими.

“Уверявам ви, че с новия бюджет това правителство ще започне да показва дългосрочната политика, която има“, каза Стойнев и отчете, че основният проблем на българските граждани е да си запазят стандарта на живот и да има стабилност в държавата.

Депутатът каза още, че днешното правителство не е случайност, а е пряк резултат от политическата безотговорност и липсата на диалогичност на формацията ПП-ДБ. "Същите тези колеги, които до последно преговаряха с нас, които поставяха условия и претенции, накрая демонстративно отказаха да бъдат част от състава на правителство, защото не харесвали министър-председателя“, посочи Стойнев.

Според него именно тяхната непоследователност и отказ от отговорност е довела до настоящата конструкция на властта. Ако имаше повече диалогичност и готовност за реална работа, а не само за лозунги, правителството днес щеше да има друг облик и друга подкрепа, каза още депутатът.