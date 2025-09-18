IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 20

Депутати от ПП са блокирали входовете към служебния паркинг на НС

Акцията е в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и на заместник-кмета на София Никола Барбутов

18.09.2025 | 07:35 ч. Обновена: 18.09.2025 | 08:21 ч. 54
Снимка: фейсбук

Снимка: фейсбук

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинга на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се съобщава във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната". 

На снимка, залепена на един от автомобилите пред служебния вход на парламента, пише "Днес е Благо, утре си ти".

Свързани статии

Акцията е в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и на заместник-кмета на София Никола Барбутов, предаде БТА.

 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

депутати ПП блокада Никола Барбутов Благомир Коцев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem