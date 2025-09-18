Депутати от ПП са блокирали входовете към служебния паркинг на НС

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинга на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се съобщава във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

На снимка, залепена на един от автомобилите пред служебния вход на парламента, пише "Днес е Благо, утре си ти".

Акцията е в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев и на заместник-кмета на София Никола Барбутов, предаде БТА.