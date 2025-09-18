IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сърдечни проблеми са причината за смъртта на полицая, линейката дошла за 5 минути

Министър Кирилов: Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо

18.09.2025 | 12:27 ч.
Министерството на здравеопазването изказва най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.
 
Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов проведе разговори и се запозна с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.
 
"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", категоричен е министър Кирилов.

Тагове:

МЗ починал полицай Силви Кирилов Пирогов
