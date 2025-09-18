IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски за починалия полицай: ПП-ДБ доказаха, че омразата убива

Лидерът на ДПС-НН изказа искрените си съболезнования към семейството на служителя на МВР

18.09.2025 | 11:04 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:30 ч. 9
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Както предупреждавах от много време насам, тези хора – соросоиди, грантаджии, корумпирани и компрометирани политици от ПП - ДБ, сеещи омраза и ненавист, се опитаха да ескалират изкуствено напрежение, което обаче доказа само едно – че омразата убива. Това заяви Делян Пеевски, лидер на ДПС.

Днес живота си загуби един достоен български полицай, докато изпълняваше служебните си задължения – да пази реда и сигурността в държавата от тези разрушители.

Изказвам искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия полицай. Загубата им е огромна, но трябва да знаят, че винаги могат да разчитат на мен. Както и всички български полицаи и техните семейства.

Защото аз няма да отстъпя пред провокатори и разрушители, които са готови да взривят гражданския мир, в името на собственото си оцеляване или користни интереси.

Ще срещнат нашия решителен и категоричен отпор при всеки подобен техен опит да рушат държавата и демокрацията в страната.

Ще има държава с главно „Д"! И аз ще бъда гарантът за това.

Делян Пеевски полицай ДПС Ново начало Народно събрание
