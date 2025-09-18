IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Полицай почина докато охранява протеста на ПП пред парламента

Линейката дошла след 15 минути, МВР нямало дефибрилатори

18.09.2025 | 09:17 ч. Обновена: 18.09.2025 | 09:50 ч. 54
Полицай почина докато охранява протеста на ПП пред парламента

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда в момента пред Народното събрание е починал, потвърдиха от МВР. 

Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение. 

От "Продължаваме промяната" споделиха повече за случая.

"Трагичен инцидент, който показвав действителност състоянието на системите на МВР и МЗ. Рано тази сутрин преди началото на деня на служител на МВР му прилошава. Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня.

Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават.

Свързани статии

Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!!

Това е най-бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници.

Представяме си какво щеше да бъде, ако беше случаен гражданин и не в центъра на София"

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Продължаваме промяната МВР полицай линейка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem