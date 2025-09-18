Полицай почина докато охранява протеста на ПП пред парламента

Полицай, охраняващ протеста, който се провежда в момента пред Народното събрание е починал, потвърдиха от МВР.

Все още не е ясна причината за инцидента. Откаран е с линейка от района на протеста и малко след това е починал в лечебно заведение.

От "Продължаваме промяната" споделиха повече за случая.

"Трагичен инцидент, който показвав действителност състоянието на системите на МВР и МЗ. Рано тази сутрин преди началото на деня на служител на МВР му прилошава. Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня.

Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават.

Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!!

Това е най-бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници.

Представяме си какво щеше да бъде, ако беше случаен гражданин и не в центъра на София"