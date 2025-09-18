IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията спипа седнал зад волана с 3,17 промила алкохол

18.09.2025 | 13:24 ч. Обновена: 18.09.2025 | 14:33 ч. 7
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В Провадия е задържан 51-годишен мъж, седнал зад волана с 3,17 промила алкохол в кръвта, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Той е оставен в ареста за денонощие. 

Издаден му е талон за кръвна проба. По случая е образувано бързо производство.

Както БТА информира, по данни на "Пътна полиция" до края на август във Варненско са хванати 400 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, и 142-ма, употребили наркотици. Образуваните досъдебни производства срещу водачи с над 1,2 промила алкохол са 173. 

Един от най-тежките случаи бе регистриран през май, когато полицаите хванаха шофьор с 4,28 промила алкохол в кръвта, движещ се по един от натоварените булеварди във Варна.

