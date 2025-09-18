Полицията спипа седнал зад волана с 3,17 промила алкохол

В Провадия е задържан 51-годишен мъж, седнал зад волана с 3,17 промила алкохол в кръвта, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна. Той е оставен в ареста за денонощие.

Издаден му е талон за кръвна проба. По случая е образувано бързо производство.

Както БТА информира, по данни на "Пътна полиция" до края на август във Варненско са хванати 400 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол, и 142-ма, употребили наркотици. Образуваните досъдебни производства срещу водачи с над 1,2 промила алкохол са 173.

Един от най-тежките случаи бе регистриран през май, когато полицаите хванаха шофьор с 4,28 промила алкохол в кръвта, движещ се по един от натоварените булеварди във Варна.