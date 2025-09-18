Спешна помощ за починалия полицай: Линейката е пристигнала за 5 минути

ЦСМП-София излезе с позиция във връзка "с разпространена невярна информация за инцидента пред Парламента тази сутрин".

В 7.15 ч. е постъпил сигнал в Координационната централа на Спешна помощ София за припаднал полицай на паркинга пред БНБ. В същата минута тръгна линейка с реанимационен екип, която е на мястото за 5 мин. – в 7.20 ч.

Пациентът е бил в безсъзнание. Спешните медици са видели колегите му да извършват непряк сърдечен масаж. Веднага е включен дефибрилатор.

Пациентът е бил интубиран на място. През целият път до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в линейката са извършвани продължаващи реанимационни действия.

Спешният екип е хоспитализирал пациента в Противошокова зала на „Пирогов“, където въпреки лекарските усилие е починал.