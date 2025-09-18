Христова: Има 13 критерии, по които се изследва бедността

България е на второ място сред страните в Европейския съюз след Румъния по дял на хората, които живеят в тежки материални и социални лишения - малко над 16,5%.

"Рискът от бедност се изследва на базата колко човека живеят под линията на основата на доходи. Има 13 показателя - стоки, услуги и социални дейност. Ако човек не може да си осигури 7 или повече, означава, че живее в лишения", каза бившият социален министър Христина Христова в студиото на "България сутрин".

Част от критериите са дали можеш да си осигуриш кола, с която да пътуваш, едноседмична почивка веднъж годишно, интернет, храна с белтъчини, месо, риба, купуването на поне два чифта обувки годишно.

Отделно има критерии за деца, като един от тях е дали родителите могат да си позволят да плащат за спортни дейности или други занимания.

Пандемията от Ковид-19 е само един от факторите, който е повлиял негативно върху стандарта на живот на българите. Другият е дълбоката политическа криза от последните години.

"В период на политическа нестабилност на преден план имаме неразумни, популистки решения, желание да се харесат политиците на избирателите - години наред ще преодоляваме негативните", изрази очакванията си Христова.

В ефира на Bulgaria ON AIR тя подчерта, че се създават препятствия пред бизнеса спокойно да прави своите инвестиции.

Бившият социален министър определи инициативата "Избирам България" като положителна. Тя цели да подпомогне наши сънародници и хора с българско самосъзнание, желаещи да се върнат да живеят и работят у нас.

"Поздравления за програмата. Трябва да са приоритет българските общности в чужбина, които да допринесат за българската икономика и обществено развитие", каза Христова.

Тя подчерта, че проблем с работната ръка има навсякъде в Европа.

Не са се сбъднали очакванията мигрантите да бъдат като резервна работна ръка в икономиката.

"Мигрантският натиск оказва икономическо и социално въздействие. Една голяма част от хората от мигрантския поток са без образование и квалификация. Има огромни социални разходи за правителствата на Германия, Франция", заяви още бившият министър на труда и социалната политика.

