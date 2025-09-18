Украйна взе на прицел руски рафинерии близо до река Волга

Украйна извърши атаки с дронове срещу рафинерии в два руски региона близо до река Волга, продължавайки кампанията си срещу важната за руската икономика енергийна инфраструктура, предаде ДПА, като се позова на информация от местните власти в Русия.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заяви, че град Волгоград, който е с население от един милион души, е бил атакуван снощи. По думите му падащи отломки от дронове са причинили само леки щети по няколко жилищни сгради.

Украинските въоръжени сили от своя страна заявиха, че е била поразена местната петролна рафинерия. „По предварителна информация рафинерията е спряла работа“, написаха украинските специални сили в публикация в „Телеграм“.

Тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници, отбелязва ДПА.

Рафинерията във Волгоград е смятана за един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия и бе повреждана и при предишни атаки. Киев оправдава постоянните атаки, казвайки, че рафинерията произвежда гориво за руските въоръжени сили.

Друга атака бе извършена тази сутрин в съседната република Башкортостан. Химически завод на руската държавна компания „Газпром“ в град Салават бе поразен от два дрона, каза ръководителят на републиката Радий Хабиров.

"В момента потушаваме пожара", написа той в „Телеграм“. По думите му размерът на щетите все още се оценява, но няма пострадали хора.

Руските въоръжени сили казаха, че снощи са прехванали 43 украински дрона, включително около десет във Волгоградска област.

Въпреки че Украйна редовно извършва атаки на територията на Русия, включително срещу енергийни обекти, нанесените от тях щети са незначителни в сравнение с разрушенията вследствие на руските удари на територията на Украйна, отбелязва ДПА. (БТА)