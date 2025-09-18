IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Украйна взе на прицел руски рафинерии близо до река Волга

Били са атакувани Волгоград и република Башкортостан

18.09.2025 | 15:28 ч. Обновена: 18.09.2025 | 16:10 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Украйна извърши атаки с дронове срещу рафинерии в два руски региона близо до река Волга, продължавайки кампанията си срещу важната за руската икономика енергийна инфраструктура, предаде ДПА, като се позова на информация от местните власти в Русия.

Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров заяви, че град Волгоград, който е с население от един милион души, е бил атакуван снощи. По думите му падащи отломки от дронове са причинили само леки щети по няколко жилищни сгради.

Украинските въоръжени сили от своя страна заявиха, че е била поразена местната петролна рафинерия. „По предварителна информация рафинерията е спряла работа“, написаха украинските специални сили в публикация в „Телеграм“.

Тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници, отбелязва ДПА.

Рафинерията във Волгоград е смятана за един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия и бе повреждана и при предишни атаки. Киев оправдава постоянните атаки, казвайки, че рафинерията произвежда гориво за руските въоръжени сили.

Друга атака бе извършена тази сутрин в съседната република Башкортостан. Химически завод на руската държавна компания „Газпром“ в град Салават бе поразен от два дрона, каза ръководителят на републиката Радий Хабиров.

"В момента потушаваме пожара", написа той в „Телеграм“. По думите му размерът на щетите все още се оценява, но няма пострадали хора.

Руските въоръжени сили казаха, че снощи са прехванали 43 украински дрона, включително около десет във Волгоградска област.

Свързани статии

Въпреки че Украйна редовно извършва атаки на територията на Русия, включително срещу енергийни обекти, нанесените от тях щети са незначителни в сравнение с разрушенията вследствие на руските удари на територията на Украйна, отбелязва ДПА. (БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руски рафинерии Украйна дронове
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem