И петият вот на недоверие не мина: Кабинетът Желязков отново оцеля СНИМИ

133" депутати гласуваха против, "101" - за, въздържали се нямаше

18.09.2025 | 16:51 ч. Обновена: 18.09.2025 | 17:41 ч. 65

Димитър Кьосемарлиев

Правителството на Росен Желязков оцеля и след днешния пети поред вот на недоверие.

133 депутати гласуваха "против", 101 - за, въздържали се нямаше.

Кабинетът получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Петият вот на недоверие срещу кабинета Желязков бе за провал в политиката на вътрешната сигурност и правосъдие. Вотът бе внесен на 12 септември, като вносители са 59 народни представители от ПГ „Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), ПГ на ПП МЕЧ и ПГ „Алианс за права и свободи" (АПС). 

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

