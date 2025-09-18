И петият вот на недоверие не мина: Кабинетът Желязков отново оцеля СНИМИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 17 / 17

Правителството на Росен Желязков оцеля и след днешния пети поред вот на недоверие.

133 депутати гласуваха "против", 101 - за, въздържали се нямаше.

Кабинетът получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Петият вот на недоверие срещу кабинета Желязков бе за провал в политиката на вътрешната сигурност и правосъдие. Вотът бе внесен на 12 септември, като вносители са 59 народни представители от ПГ „Продължаваме Промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), ПГ на ПП МЕЧ и ПГ „Алианс за права и свободи" (АПС).

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.