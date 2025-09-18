Протест блокира площад "Княз Александър l"

При протест, организиран от политическа партия "Възраждане", граждани блокираха движението на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка (БНБ), съобщава БТА.

Протестиращите носят български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандират и "Оставка".

Непосредствено до протеста, от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента.

Подписката е, за да се проведе референдум за приемане на еврото.