Протест блокира площад "Княз Александър l"

Шествието е организирано от партия "Възраждане"

18.09.2025 | 16:45 ч. Обновена: 18.09.2025 | 17:41 ч. 11
БГНЕС

При протест, организиран от политическа партия "Възраждане", граждани блокираха движението на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка (БНБ), съобщава БТА.

Протестиращите носят български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандират и "Оставка".

Непосредствено до протеста, от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента.

Подписката е, за да се проведе референдум за приемане на еврото.

