ПСС: Мъгливо и студено е в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, с превалявания от дъжд. Температурите са от -3 градуса на връх Ботев до 3-4 градуса по другите курорти, посочиха от ПСС.

Съоръженията не работят по курортите, допълниха още от спасителната служба пред БТА.

Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни - в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар.

Над 1700-1800 метра валежът ще бъде от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части на планините - от запад-югозапад, вечерта - от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра - около 2°.