ДНСК започва проверки на 25 землища за застроени речни корита

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва проверки в 25 землища в страната по сигнал на партия "Зелено движение", алармирала за незаконно застрояване в речни корита и заливаеми зони.

През октомври т.г. "Зелено движение" изпрати сигнал, придружен с картен материал, до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ). В документа се посочват нарушения в 48 речни корита, върху които са изградени 214 сгради. От партията подчертават, че целта на сигнала е предотвратяване на бъдещи природни бедствия, предизвикани от безконтролното застрояване на реки и дерета.

"Апелирахме към институциите да спрат планираното строителство в посочените поземлени имоти, разположени в речни корита, дерета и техните заливаеми ивици", заявиха от "Зелено движение".

В резултат на подадения сигнал, в началото на ноември партията е получила официален отговор от началника на ДНСК - инж. Лиляна Петрова.

В него се посочва, че е издадено разпореждане до началниците на регионалните дирекции на ДНСК в Бургас, Варна, Смолян, Добрич, Велико Търново, Софийска област, София, Благоевград, Кърджали, Хасково, Стара Загора и Сливен.

Служители на регионалните дирекции ще извършат съвместни проверки по документи заедно с експерти от съответните Басейнови дирекции с цел да бъде установено:

дали строежите, посочени в сигнала, имат издадени строителни книжа;

дали са налице съгласувателни становища от Басейновите дирекции и регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ);

дали са уведомени съответните областни управители за предприетите действия.

Инж. Петрова се ангажира ДНСК да предостави пълна информация за резултатите от проверките след тяхното обобщаване.

От "Зелено движение" изразяват надежда, че предприетите действия ще доведат до реални мерки за опазване на речните екосистеми и предотвратяване на строителството в рискови зони. Партията настоява за по-строг контрол и прозрачност в процедурите, свързани със застрояване в природни територии.