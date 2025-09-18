Мирчев: Вотът показа, че страната има трима премиери

“Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери – един формален вдясно от мен – господин Желязков, един, на който много му се иска, обаче дори днес го няма и в зала да си подкрепи собственото правителство, и един, който е истинският премиер - "главното Д", което току-що излезе, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

“Страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнала в негова пресслужба, преслужба на "главното Д", което има различни идеи – за магазини за хора, за промени в закони, за отнемане на правомощия, идеи за смазване на всякаква съпротива”, коментира още Мирчев от трибуната на НС.

Той се обърна към депутатите от ГЕРБ и "липсващия Бойко Борисов", който не участва в гласуването на вота. “Борисов пак се е скрил, винаги, когато стане опасно, винаги, когато стане напечено, Бойко Борисов го няма. Превърнал се е в рекламен агент на ортака си -"главното Д", каза още Мирчев.

“Колеги от ГЕРБ, усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в политическа сила – компаньонка на главното Д”.” Главното Д" бавно превзема вашата партия, видяхме го в Разград, в Пловдив и във Варна”, заяви депутатът от ПП-ДБ.

Съпредседателят на "Да, България" коментира, че "главното Д" днес е казал, че ще бъде гарант за това правителство.

"Всъщност не е главно Д, а главно К, и не главно Д като Делян Пеевски или държава, а главно К като кочина", посочи той. Но има и главно Д – това е достойнството на българите, които тази вечер ще бъдат на протест и ще дадат отпор на главното Д и неговата идея за завладяната държава”, заяви Мирчев.