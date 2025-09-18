Пеевски след вота: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски направи изказване след гласуването на предния вот на недоверие,

"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца", заяви пред журналисти Пеевски минути след като вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше отхвърлен.

"Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава", каза Пеевски в отговор на въпроса какво следва оттук нататък.

“Тези хора трябва да разберат какво е демокрация какво е доблест. България ще я има! Ще бъде държава, няма да бъде суросоидна общност и територия - аз съм гарант за това.