Пеевски след вота: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Следва правителството да работи, добави лидерът на ДПС-НН

18.09.2025 | 17:07 ч. Обновена: 18.09.2025 | 17:41 ч.
Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски направи изказване след гласуването на предния вот на недоверие,

"Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца", заяви пред журналисти Пеевски минути след като вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" беше отхвърлен.

"Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава", каза Пеевски в отговор на въпроса какво следва оттук нататък. 

“Тези хора трябва да разберат какво е демокрация какво е доблест. България ще я има! Ще бъде държава, няма да бъде суросоидна общност и територия - аз съм гарант за това. 

Пеевски ДПС-НН вот на недоверие гласуване правителство
