Хаос на летище "Схипхол”: Отменени полети, походни легла, раздаване на закуски

Въпреки зимния сезон, се оказа, че Европа изобщо не е подготвена за зимата. Транспортният хаос и по-специално това на летище "Схипхол" са доказателство за това - повече от хиляда блокирани пътници са били принудени да прекарат нощта там заради лошото време, съобщава Националната новинарска агенция АНП.

Снежната буря отмени много полети през последните дни. По тази причина предишните нощи стотици пътници също са нощували на летището. През изминалата нощ обаче за първи път бяха поставени походни легла. Тази сутрин бяха раздадени и закуски.

Леглата са били разположени както в залата за заминаващи, така и в зоната след проверките за сигурност, където много хора също са си намерили място за пренощуване. Става въпрос за пътници, които нямат шенгенска виза и следователно не са могат да напуснат летището, за да нощуват в хотел.

Точната сума на пренощувалите в залата за заминаващи не може да бъде точна, съобщава говорител на летището.

Все още не е ясно дали всички, които са били принудени да пренощуват там, ще могат да се качат на самолет в рамките на днешния ден.

Заради снеговалежи и силни ветрове днес вече са отменени над 700 полета. По-голямата част от тях са на авиокомпания KLM.

Летище “Схипхол" очаква този брой да нарасне още. За днес са били планирани общо около 1100 полета.

Всички пътници, чиито полети са отменени и които все още не са на летището, се призовават да не идват. На всички се препоръчва също така да следят внимателно текущата информация за полетите си.

Няколко полета от летище Ротердам-Хага за днес сутринта също се отменят поради зимните условия. На летището в Айндховен разписанието на полетите изглежда нормално и няма много отменени такива. / БТА