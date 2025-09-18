ИТН: Държавата най-накрая показа устойчивост и стабилност

Депутатът от “Има такъв народ” Александър Рашев коментира днешния парламентарен ден в студиото на “Денят ON AIR”. Депутатът не подмина и грозната сцена пред Народното събрание.

“Видяхме как 10 човека блокираха центъра на София, хората не успяха да закарат децата си навреме за училище, детска градина, не успяха да стигнат навреме за работа. Това беше продиктувано от "Продължаваме промяната" под надслов "Да спасим Благомир Коцев", като те всъщност не си направят сметка, че най-големите стожери за независимостта на съдебната система - ПП-ДБ, трошат тази независимост. С тези изяви те пряко се намесват в дейността на съдебната власт и съдилищата на България”, на мнение е Рашев.

Той подчерта, че протестът е право на всеки гражданин. "Но в настоящия случай ние имаме протест, който се основава на едно досъдебно производство, което в момента е пред съд и мястото за един такъв протест трябва да бъде Съдебната палата. В момента се гледат мерки за неотклонение, в тях съдът преценява на базата на доказателства, които са предоставени, дали има риск лицето да се укрие, дали има риск лицето да влияе върху свидетели, върху самото производство. Вярвам на българския съд и вярвам в неговата независимост", допълни депутатът от “Има такъв народ”.

По думите му вотовете на недоверие са се доказали не като коректив на управлението, а като "нещо нормално".

"Вот, който е изключително несъстоятелен, пренаписан от ChatGPT и от доклад на Европейската комисия от доклад от 2024 година. Този вот на недоверие не е за вътрешен ред и правосъдие. Мотивите на този вот включват и екология, и енергетика, цялостната политика на държавата. Думите на Пеевски не ни притесняват, ние имаме коалиционно споразумение, в съвместно управление сме. Ние няма как да влияем на мнението на други политически партии и други политически лидери", коментира Рашев пред Bulgaria ON AIR.

Народният представител е на мнение, че държавата най-накрая показва устойчивост и стабилност.

"Действия, които подкрепят това правителство, са правилни. Съжалявам като гледам партии като ПП-ДБ, които имат западноевропейска насока уж. Ние живеем в парламентарна република и висшият държавен орган на властта е парламентът. Когато органите в България работят в условията на обвързана компетентност и когато едно решение зависи от два органа, то тогава се блокират службите за сигурност. Предложението ни е да бъде взимано от Народното събрание. Това е най-прозрачният начин за взимане на решения. Радев блокира службите за сигурност в България", подчерта Рашев.

Гледайте видео с целия разговор.