Доц. Великов: Вотът на недоверие като политически инструмент се изчерпа

"Вотът на недоверие беше предварително обречен като математика”, заяви председателят на 39-то Народно събрание доц. Борислав Великов. Според него репликите, с които започна блокадата пред НС, не прилягат на депутати.

“Малко се поизчерпа вотът на недоверие като политически инструмент", заяви Великов в предаването “Денят ON AIR".

По думите му Националният борд по водите бързо се е сформирал, но могат да се отправят бележки. "Той би трябвало да придобие по-сериозен размер по отношение не само на спешните мерки. Постепенно трябва да се мисли за национална стратегия и това да бъде една от задачите. Там има хора от 7 министерства. Тези хора трябва да имат наблизо експерти, които да им помагат", обясни още Великов.

Председателят на 39-то НС е категоричен, че подземните води са златният резерв на страната.

"Не трябва да се предизвика едно изтощаване на много подземни ресурси, които представляват резерв. Краде се и кражбите трябва рязко да се пресекат. Вижда се закъснял стремеж за ограничаване потреблението и ползване на различни възможности. На Националния борд трябва да му се дадат поне 30 дни доверие. И Росен Желязков, и Атанас Зафиров да се вслушат в експертите", коментира доц. Великов пред Bulgaria ON AIR.

