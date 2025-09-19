Терзиев с идеи за училище: Всеки понеделник физзарядка и слушане на химн

Кметът на столицата Васил Терзиев ще предложи няколко идеи, свързани с училищата. Кметът предлага химните на България и Европа да звучат в класната стая на столичните училища всеки понеделник. А за децата в началните класове (1-4 клас) учебният ден да започва с физическа активност. Кметът на София ще предложи инициативите на Столичния общински съвет.

“Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности", каза кметът на София, цитиран от пресцентърът на Столичната община.

Другата идея е за физическата активност на малките ученици до 4-ти клас. Терзиев предлага денят им да започва с кратка физическа активност.

Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища. Според Терзиев това е начин децата да бъдат възпитани да обичат движението и да растат по-здрави и силни.

“София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота“, аргументира се Терзиев.

Столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Асен Александров и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов, пише Нова тв.