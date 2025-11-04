Вашите сигнали: Усвояване на тераси, събаряне на стени, изсичане на дървета

В платформата на Helpbook.info редовно получаваме сигнали, адресирани към ДНСК и съответните общини.

Наш потребител от район „Средец“ сериозно се притеснява за нарушаване на противоземетръсните норми вследствие на предприети действия от съсед, който избил цели носещи стени за витрини и пробил врата в основите на носеща стена.

„Сградата е строена на принципа на колони и трегери и единствено външните стени са носещи. Те са и общи части. Никой няма право да ги пробива и да застрашава сигурността ни! Съседът, който е пробил врата за мазето си откъм улицата и е завзел част от тротоара, живее в съседния вход, но това, което е сътворил е точно под нашите прозорци. Твърди, че има разрешително, но не показва документите. Моля за компетентната ви оценка! Искаме да сме наясно дали се застрашава сигурността на сградата ни“, гласи продължението. https://helpbook.info/signal/view/6372

В район „Витоша“ бил одобрен проект за озеленяване на междублоково пространство, но според автора на сигнала това не се осъществило вследствие на прикриване на публична информация за този проект. Преди няколко дни били изсечени дървета без разрешение за целта и пространството било засипано с трошен камък с функция на паркинг. Към момента в имота се намира незаконен паркинг, тъй като няма влязло в сила разрешение за временен такъв, а опасенията са, че вместо озеленяване ще бъде вдигната поредната кооперация от частни интереси. https://helpbook.info/signal/view/6428

Сигнализираха ни от град Бургас, че в кв. "Сарафово" още през миналата година в кооперация са усвоени терасите на последните етажи, за да бъдат превърнати в жилищни помещения. До ден днешен общинските служители не били извършили проверка с оправданието, че не е осигурен достъп до апартаментите. https://helpbook.info/signal/view/6427

В същия квартал още през миналата година бил подаден сигнал за незаконна къща и след проверка на служители на общината същата все още е там, дори и след като е установено, че е незаконна. https://helpbook.info/signal/view/6426

