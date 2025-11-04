Европа остарява: Може ли разширяването да ѝ вдъхне нов живот на ЕС?

Населението на Европейския съюз ще се свие с една трета до края на века без миграция, губейки еквивалента на 1 милион работници годишно през следващите 25 години, тъй като Италия и Испания са изправени пред предстоящ демографски срив, показват последните данни.

Според официалните прогнози на Евростат, населението на ЕС ще се свие с около 9% до 2050 г. в сравнение с 2025 г., ако миграцията спре напълно. Прогнозата е спадът да продължи през следващите десетилетия, достигайки 23% до 2075 г. и 34% до 2100 г. Недостигът на работна ръка е ключов аспект на демографските промени. Според Петер Бош, старши научен сътрудник в Института Егмонт, се очаква ЕС да губи около 1 милион работници всяка година до 2050 г., пише Euronews.

Ако нивата на участие в работната сила по възраст и пол останат на средните нива, наблюдавани между 2011 г. и 2022 г., се очаква работната сила да се свие с 20,2% до 2070 г. Това се равнява на около 42,8 милиона по-малко работници, според доклад на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. При по-неблагоприятни сценарии спадът може да бъде още по-рязък, достигайки 26,7% или 55,9 милиона души.

Изследователите на JRC подчертават, че "миграцията може да играе решаваща роля в оформянето на пазара на труда на ЕС през следващите десетилетия, особено ако мигрантите бъдат успешно наети на работа и интегрирани в работната сила“.

Няколко проучвания са изследвали как евентуалното разширяване на ЕС би могло да помогне за справяне с прогнозирания недостиг на работна ръка. Европейската комисия отбелязва, че историческото разширяване през 2004 г., известно като "Големия взрив“, донесе значителни ползи и силен икономически растеж както за новите държави членки, така и за ЕС като цяло.

И така, как се очаква да се промени населението на Европа до 2050 г. и 2100 г.? Кои страни ще видят най-рязък спад? И как се сравнява средната възраст между държавите членки на ЕС и страните кандидатки?

Прогнозите на Евростат ясно показват, че държавите-членки на ЕС ще преживеят рязък спад на населението в десетилетията до 2100 г. Ако през 2025 г. в ЕС има 100 души, този брой ще падне до 91 до 2050 г., 77 до 2075 г. и само 66 до 2100 г., ако няма миграция. С други думи, един на всеки трима души ще изчезне през следващите 75 години.

Италия и Испания ще загубят половината от населението си до 2100 г.

Според Евростат, ако няма миграция, се очаква Италия и Испания да загубят около половината от населението си до 2100 г. Очаква се населението на Италия да намалее с 52%, а на Испания - с 49% в сравнение с нивата от 2025 г.

Прогнозира се и за няколко други страни, че ще отбележат спад от над 40%, включително Малта (48%), Португалия (44%), Гърция (44%) и Хърватия (40%).

Сред държавите-членки на ЕС се очаква Франция и Ирландия да бъдат най-малко засегнати от намаляването на населението, според прогнозите на Евростат. Прогнозира се населението на Франция да намалее само с 13%, а на Ирландия - с 15% до 2100 г.

Всъщност Ирландия се очаква да бъде единствената страна от ЕС, чието население се очаква да нарасне до 2050 г., с увеличение от около 4% в сравнение с нивата от 2025 г.

Как ЕС се сравнява по възраст със страните-кандидатки?

Като цяло страните-кандидатки за ЕС имат по-младо население от средното за блока, с изключение на Сърбия и Украйна. Според Евростат през 2024 г. 30,8% от населението на ЕС е било на възраст 0–29 години. Само Сърбия (30,1%) и Украйна (30,4%) са надвишили този дял.

Останалите седем страни-кандидатки имат значително по-младо население, като делът на младите хора надхвърля 40% в Турция (44,3%) и Косово (48,3%). Турция се откроява с население от над 85 милиона през 2024 г., въпреки че преговорите ѝ за присъединяване към ЕС в момента са в застой.

Тъй като застаряването на населението е реалност и в страните-кандидатки, а повечето имат относително малко население, с изключение на Турция, въздействието на потенциалното разширяване на ЕС остава несигурно.

Неотдавнашен доклад на фондация Carnegie от Стефан Лене и колеги отбелязва, че "страните-кандидатки, както и голяма част от Централна и Източна Европа, също са изправени пред намаляване на населението и недостиг на работна ръка“.

Чуждестранните работници биха могли да помогнат

Неотдавнашен анализ на експерти от Европейската централна банка (ЕЦБ) също така подчерта, че чуждестранните работници играят все по-важна роля на пазарите на труда в еврозоната. Те отбелязаха, че застаряващото население на региона представлява сериозни предизвикателства пред разширяването на работната сила и следователно пред икономическия растеж.

"Както показват нашите данни, чуждестранните работници биха могли да помогнат за справяне и преодоляване на тези предизвикателства. Притокът на чуждестранни работници през последните години подпомогна стабилния растеж на работната сила в еврозоната, като донякъде компенсира негативните демографски тенденции“, заявиха експертите на ЕЦБ.