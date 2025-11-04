IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Грузия се отдалечава от пътя към членство в ЕС

Блокът може да приеме нови членове до 2030 година

04.11.2025 | 21:07 ч. 3
Снимка: Reuters

Днешният доклад на Европейския съюз за напредъка на Грузия към членство в блока е "опустошителен", като страната вече е по-далеч от присъединяване, отколкото през 2023 г., когато получи статут на кандидат, заяви пратеникът на ЕС в Тбилиси, цитиран от Ройтерс.

В публикувания днес доклад Европейската комисия заяви, че ЕС може да приеме нови членове до 2030 г., като похвали Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък в реформите, свързани с членството.

Грузия обаче беше остро разкритикувана за "сериозното си отстъпление от демокрацията". Според доклада страната на практика се разглежда като кандидатка "само на думи".

От 2022 г. насам грузинското правителство задълбочи икономическите си връзки с Русия и предприе репресивни мерки срещу опозицията и гражданското общество, въпреки че през това време продължаваше да декларира желание да стане член на ЕС, отбелязва Ройтерс.

Грузия ЕС
