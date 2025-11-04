Грузия се отдалечава от пътя към членство в ЕС

Днешният доклад на Европейския съюз за напредъка на Грузия към членство в блока е "опустошителен", като страната вече е по-далеч от присъединяване, отколкото през 2023 г., когато получи статут на кандидат, заяви пратеникът на ЕС в Тбилиси, цитиран от Ройтерс.

В публикувания днес доклад Европейската комисия заяви, че ЕС може да приеме нови членове до 2030 г., като похвали Черна гора, Албания, Украйна и Молдова за постигнатия напредък в реформите, свързани с членството.

Грузия обаче беше остро разкритикувана за "сериозното си отстъпление от демокрацията". Според доклада страната на практика се разглежда като кандидатка "само на думи".

От 2022 г. насам грузинското правителство задълбочи икономическите си връзки с Русия и предприе репресивни мерки срещу опозицията и гражданското общество, въпреки че през това време продължаваше да декларира желание да стане член на ЕС, отбелязва Ройтерс.