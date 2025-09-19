“Възраждане“: Правителството трябва да бъде свалено и да отидем към нови избори

“Държавното обществено осигуряване (ДОО) е на загуба. 11 млрд. лева влизат от бюджета на държавата, от данъците на всеки един българин, в ДОО”, заяви депутатът от “Възраждане” Георги Георгиев. От партията предлагат вторият стълб на пенсионно осигуряване да се върне там, където му е мястото, а именно в Държавното обществено осигуряване.

Георгиев е категоричен, че от партията ще дадат решения на всички въпроси, които касаят българските пенсионери, но за да могат те да бъдат реализирани, управлението на това правителство трябва да бъде свалено и да последват нови избори.

Димо Дренчев коментира, че има проблем с частните пенсионни фондове, като най-големият проблем е размерът на таксите, които взимат. Той не пожела да отговори на въпроса какво се случва с онези петте подписа, които са нужни на “Възраждане“, за да внесе своя вот на недоверие към кабинета във връзка с безводието в страната.

Попитан за коментар относно отношенията между лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той заяви, че неговият коментар ще е такъв, каквато е принципната позиция на “Възраждане“: “Това правителство няма място и то трябва да си отиде. Както виждаме, ще си отиде съвсем скоро“.