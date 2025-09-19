Ивайло Мирчев: Премиер номер 2 е недоволен от номер 3

“България има трима премиери - един номинален, един, на който много му се иска и един истински,”, каза в кулоарите на НС депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Първо излезе премиер номер 2 и той заяви, че е недоволен от премиер номер 3, но едновременно с това и недоволен от премиер номер 1. След това излезе премиер номер 3. Той каза, че е недоволен от премиер номер номер 2 и премиер номер 1. А премиер номер 3 е истинският премиер", обясни Мирчев и добави, че сега ще запитат всички министри по колко пъти отговарят на Пеевски, за какво им се обажда и какво иска от тях.

“Вие знаете, че премиер номер 3 е истинският - голямото “Д”. Ние ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета “Голямо Д” и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски", каза още Мирчев.

Думата взе и Божидар Божанов, който заяви, че вчера е станало ясна позицията на ИТН и че Пеевски наистина управлява кабинета.

“Техните гласове нямат значение. Това може би изнервя допълнително някакви хора. Борисов днес каза, че всяка една от партиите можела да си тръгне и това да свали кабинета, а не само Пеевски. При ИТН това математически не е вярно, за останалите Пеевски просто не им разрешава да си тръгнат“, коментира Божанов и подчерта, че кабинетът се управлява от лидера на ДПС-Ново начало.