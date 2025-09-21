Председателят на НС: Политическата криза е затихнала, разгаря се с нова сила

Осем месеца и пет внесени вота на недоверие срещу кабинета “Желязков”. Позицията на моменти беше обединена, но и разединена. Последният вот на недоверие, внесен от ПП-ДБ, беше белязан с блокиран вход на Народното събрание и протести.

“Част от колегите считат, че проблеми има в сферата на вътрешните работи, в правосъдието и наричат държавата завладяна. Всъщност това е част от техния политически дневен ред“, заяви в интервю за bTV председателят на 51-то Народно събрание доц. Наталия Киселова.

по повод сблъсъците пред НС между ПП и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, Киселова е на мнение, че това показва, че се търси внимание, за да се повдигне въпрос, който не е предмет на работата на парламента, :защото мярката за неотклонение на техен член - кмета на Варна е в ръцете на правосъдието - Апелативния съд в София. По този начин се показва, че не винаги протестът е насочен към верния адресат. Но така или иначе са успели да привлекат внимание“.

“Ако трябва да търсим термин, по който да обясним какво се случва в момента у нас, според мен политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила. И всъщност това, че партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат да имат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна или че парламентът е нелегитимен - по този начин те искат да получат по-широко представителство. Само, че в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори. Ако са нелегитимни, както твърдят част от колегите - защо определени парламентарни възможности се възползват пълноценно? От друга страна, че има проблеми в обществото, вече извън парламента - да, така е. Има насилие и по това мисля, че няма спор“, коментира Киселова.

Според нея най-силната защита на това управление в момента е отговорността.

"В такъв труден момент, както миналата година, така и към настоящия момент, въпросът за това, че всеки се чувства некомфортно в определени ситуации, не подменя разбирането, че трябва да има отговорност за това как се управлява държавата. И мисля, че това българските граждани го виждат", посочи Киселова.