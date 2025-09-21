IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Председателят на НС: Политическата криза е затихнала, разгаря се с нова сила

Проблеми има и извън парламента, в обществото, добави Наталия Киселова

21.09.2025 | 10:56 ч. Обновена: 21.09.2025 | 13:12 ч.
Осем месеца и пет внесени вота на недоверие срещу кабинета “Желязков”. Позицията на моменти беше обединена, но и разединена. Последният вот на недоверие, внесен от ПП-ДБ, беше белязан с блокиран вход на Народното събрание и протести.

“Част от колегите считат, че проблеми  има в сферата на вътрешните работи,  в правосъдието и наричат държавата  завладяна. Всъщност това е част от техния  политически дневен ред“, заяви в интервю за bTV председателят на 51-то Народно събрание доц. Наталия Киселова.

по повод сблъсъците пред НС между ПП и лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, Киселова е на мнение, че това показва, че се търси внимание, за да се повдигне въпрос, който не е предмет на работата на парламента, :защото  мярката за неотклонение на  техен член - кмета на Варна е в ръцете на  правосъдието -  Апелативния съд  в София. По този начин  се показва, че не винаги  протестът е насочен  към верния адресат.  Но така или иначе са успели да привлекат  внимание“.

“Ако трябва да търсим  термин, по който да обясним  какво се случва в момента у нас, според мен политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила. И всъщност това, че партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат  да имат по-широко  представителство и за това  твърдят, че  държавата е завладяна или  че парламентът е нелегитимен - по този начин те искат да получат  по-широко представителство.  Само, че в рамките на една демокрация  трябва да търпим резултати от избори. Ако са нелегитимни, както твърдят част от колегите -  защо определени парламентарни възможности се възползват пълноценно? От друга страна, че има проблеми в обществото, вече извън парламента - да, така е. Има насилие и по това мисля, че няма спор“, коментира Киселова.

Според нея най-силната защита на това управление в момента е отговорността.

"В такъв труден момент, както миналата година, така и към настоящия момент,  въпросът за това, че  всеки се чувства некомфортно в определени ситуации,  не подменя  разбирането, че  трябва да има отговорност  за това как се управлява държавата.  И мисля, че това българските граждани го виждат", посочи Киселова.

НС Наталия Киселова вот на недоверие правителство протести сблъсъци
