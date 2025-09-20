Наталия Киселова: Не съм привърженик на законодателните промени

Трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която беше гост в село Братя Даскалови по случай празника на общината.

Тя подчерта, че резултатите от гласувания вот на недоверие към правителството, са били очаквани за нея.

„От самото начало вносителите на иска заявиха, че не очакват да има успех. Това, което трябва да си вземем като поука, са повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото. Ще се търсят начини те да бъдат разрешени“, посочи Наталия Киселова. „Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерството на вътрешните работи, защото голяма част от полицаите и пожарникарите зиме и лете са навън, там, където има проблеми, те могат да се преодоляват“, каза още председателят на Народното събрание.

Тя коментира и началото на новия парламентарен сезон, като подчерта, че той е започнал очаквано с позициониране на всяка една от парламентарните групи — кой е в опозиция, кой е с подкрепа, и изрази надежда, че парламентарният живот ще влезе в онова русло, което всички очакват, а именно сблъсъкът да бъде през парламентарната трибуна./ БТА