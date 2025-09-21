Киселова: Трябва да си вземем поука по въпросите, по които има напрежение в обществото

“Трябва да вземем поука от повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото”, каза председателят на парламента доц. Наталия Киселова.

Тя подчерта, че резултатите от гласувания вот на недоверие към правителството, са били очаквани за нея. “От самото начало вносителите на иска заявиха, че не очакват да има успех. Това, което трябва да си вземем като поука, са повдигнатите въпроси, по които има напрежение в обществото. Ще се търсят начини те да бъдат разрешени“.

“Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерството на вътрешните работи, защото голяма част от полицаите и пожарникарите зиме и лете са навън, там, където има проблеми, те могат да се преодоляват“, каза още председателят на Народното събрание.

Киселова коментира и началото на новия парламентарен сезон, като подчерта, че той е започнал очаквано с позициониране на всяка една от парламентарните групи — кой е в опозиция, кой е с подкрепа, и изрази надежда, че парламентарният живот ще влезе в онова русло, което всички очакват, а именно сблъсъкът да бъде през парламентарната трибуна.