Заради стрес и тревожност съкращаваме живота си между 10 и 20 години

Депресията, стресът и тревожността не са просто временни състояния на умора или тъга, а могат да имат сериозни последици за здравето, включително сърдечни проблеми и намалена продължителност на живота с между 10 и 20 години.

В неделното издание на “България сутрин” клиничният психолог д-р Велислава Донкина сподели, че ние живеем в най-комфортното и цивилизационно време с най-много удобства. “Светът се променя толкова бързо и по такъв начин, че за човешкия ум, който има нужда от време да помисли, това е твърде голяма скорост, за да можем ние да се настрояваме. Отчасти това ни стресира и има последващ ефект", на мнение е клиничният психолог.

Д-р Донкина обяснява, че стресът има както външни, така и вътрешни причини. В малки дози той е полезен – стимулира ни да се адаптираме и да развиваме нови умения. Но когато е постоянен или прекомерен, той може да доведе до сериозни психически и физически проблеми, включително депресия, тревожност и сърдечно-съдови заболявания.

Едно от най-важните средства за справяне със стреса е социалната подкрепа и близкото общуване с другите хора.

"Едно от най-важните неща, което дава подкрепа и утеха и от което най-много страдаме, защото липсва, е социалната подкрепа, комуникацията, общуването. Близкото общуване, което не минава през някаква технология", каза д-р Донкина пред Bulgaria ON AIR.

Съвременният живот и социалните мрежи също увеличават стреса чрез създаването на нереални модели за успех и щастие.

Хората често се сравняват с другите и изграждат илюзии, които поддържат чрез постоянна активност и разсейване, страхувайки се да останат сами със себе си и собствените си мисли.

Гледайте видео с целия разговор.