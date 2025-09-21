Желязков ще води делегацията ни на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Министър-председателят Росен Желязков и водената от него правителствена делегация заминават днес за Ню Йорк, където ще вземе участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БНТ.

Срещата на върха събира световните лидери, за да обсъдят обсъдят ключови теми от международния дневен ред – сигурността, устойчивото развитие, климатичните промени и глобалните икономически предизвикателства.

Очаква се в рамките на посещението си премиерът Желязков да изнесе реч пред Общото събрание, както и да проведе двустранни срещи с представители на други държави и международни организации.

Българската делегация ще акцентира върху ролята на страната ни в гарантирането на стабилността в региона и активния принос към общите усилия на международната общност.