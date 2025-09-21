IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков ще води делегацията ни на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Очаква се министър-председателят да произнесе реч

21.09.2025 | 14:12 ч. Обновена: 21.09.2025 | 15:45 ч. 15
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Министър-председателят Росен Желязков и водената от него правителствена делегация заминават днес за Ню Йорк, където ще вземе участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от правителствената пресслужба, цитирани от БНТ.

Срещата на върха събира световните лидери, за да обсъдят обсъдят ключови теми от международния дневен ред – сигурността, устойчивото развитие, климатичните промени и глобалните икономически предизвикателства.

Очаква се в рамките на посещението си премиерът Желязков да изнесе реч пред Общото събрание, както и да проведе двустранни срещи с представители на други държави и международни организации.

Българската делегация ще акцентира върху ролята на страната ни в гарантирането на стабилността в региона и активния принос към общите усилия на международната общност.

Росен Желязков БГ делегация ООН среща на върха Ню Йорк
България
