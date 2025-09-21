IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

Денят на Независимостта във Велико Търново: Духът оживява на Самоводската чаршия

Туристи и граждани заедно ще отбележат 117-та годишнина от историческия ден

21.09.2025 | 15:05 ч. Обновена: 21.09.2025 | 15:43 ч. 0

Старопрестолният град Велико Търново се подготвя да посрещне Деня на Независимостта на България. Туристите вече изпълват града, а хотелите и къщите за гости са резервирани отдавна.

На най-оживената улица - Самоводската чаршия, се срещат духът, силата, занаятите и вкусът на България. Именно тук историята на страната оживява, докато граждани и гости се подготвят да отбележат 117-ата годишнина от обявяването на независимостта.

На 22 септември 1908 г. княз Фердинанд с тържествено прочитане на манифеста обявява България за свободна и независима - събитие, което се смята за един от най-значимите актове в историята на страната.

Утрешните тържества ще включват официални речи, сред които и празничното слово на председателя на Народното събрание Наталия Киселова. Организаторите обещават богата програма, която ще даде възможност на всички присъстващи да се почувстват част от този исторически момент.

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Велико Търново празник Ден на независимостта Самоводска чаршия туристи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem